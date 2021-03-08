Кинофильм «Со Бок» выйдет в следующем месяце на Tving и в кинотеатрах





В следующем месяце состоится премьера долгожданного фильма «Со Бок» (서복), которую из-за пандемии COVID-19 пришлось временно отложить. Картина выйдет одновременно в кинотеатрах и на онлайн платформе Tving. Как сообщил 3 марта представитель CJ ENM, главного инвестора и дистрибьютора фильма, премьера кинокартины состоится 15 апреля одновременно в кинотеатрах и в качестве оригинального контента на платформе Tving. По словам представителя кинематографического подразделения CJ, решение выпустить фильм на различных платформах связано с быстро меняющимися в условиях пандемии предпочтениями и потребностями зрителей. Это позволит предоставить публике большую гибкость выбора, но в то же время поддержать кинотеатры, которые переживают необычайно трудный период в резко уменьшившимся числом кинопремьер. Фильм «Со Бок» - новая работа режиссера Ли Ён Чжу (이용주). В нем повествуется о приключениях Со Бока, первого клонированного человека, и Ки Хона, агента спецслужб, которому в качестве последнего задания перед уходом со службы поручили его сопровождать.