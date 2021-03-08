В рамках борьбы с расизмом Pixar сделала фильм про корейскую бабушку бесплатным

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Легендарная американская студия Pixar выпустила бесплатный короткометражный фильм «Ветер» (Wind), посвященный самоотверженной любви корейской бабушки. Чтобы укрепить дух солидарности с американцами азиатского происхождения, ставших жертвами участившихся в период пандемии расово мотивированных преступлений, в Pixar было принято решение создать и массово распространить короткометражный анимационный фильм, рассказывающий трогательную историю о корейской бабушке и её внуке. Студия пояснила данное решение в заявлении, опубликованном на официальной странице 2 марта. Согласно этому заявлению, студия выступает против любых расово мотивированных преступлений против людей азиатской внешности и выражает свою солидарность с ними. Новый короткометражный фильм с персонажами азиатской внешности должен помочь укрепить толерантность американского общества. В этой связи студия опубликовала в свободном доступе YouTube фильмы «Ветер» и «Плавать» (Float), которые раньше можно было просмотреть только на платном стриминговом сервисе Disney Plus. В «Ветер» повествуется о любви корейской бабушки и ее внука, а в «Плавать» - об отце и сыне из Филиппин. В роли режиссера и сценариста фильма «Ветер» выступил Эдвин Чан, сын иммигрантов из РК. Это вымышленная история про то, как бабушка и внук оказываются в ловушке темной пещеры, из которой есть только один небольшой выход наружу. Не видя другого выхода, бабушка решает пожертвовать собой, и её внуку удается выбраться из пещеры.