Женщина на 9,9 миллиарда вон (13) 아까워요

Диалог недели

오대용(О Дэ Ён): 내일 아침에 일어나자마자 바로 후회할 거요.

Завтра утром, как только вы проснетесь, вы сразу пожалеете об этом.

아이고... 내 돈 50억, 아까워 죽겠네.

Эх… мои 5 миллиардов вон, так жалко.

서연(Со Ён): 지금도 아까워요.

И сейчас мне их уже жалко.





Фраза недели

아까워요

[А-кка-во-ё]

Жалко





Грамматика

아까워요 – от прилагательного 아깝다, которое означает «жалеть» или «чувствовать грусть из-за потери чего-то ценного». К этому прилагательному присоединилось окончание неофициально-вежливого стиля речи 요. Все вместе получается 아까워요, что переводится как «жалко».





Внимание

☞ примеры:

좋은 기회였는데 아까워요(Это был хорошим шансом, жалко что упустил его)

이길 수 있었는데 아까워요(Мог бы победить, жалко что я проиграл)

과자가 너무 예뻐서 먹기가 아까워요(Печенье выглядит так красиво, что его даже жалко есть)

☞ в форме разговорной речи : 아까워

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 아까워요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 아깝습니다





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



