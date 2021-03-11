Женщина на 9,9 миллиарда вон (13) 아까워요

Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1
2021-03-11
#Говорим как герои сериалов l 2021-03-07
Диалог недели
오대용(О Дэ Ён): 내일 아침에 일어나자마자 바로 후회할 거요.
Завтра утром, как только вы проснетесь, вы сразу пожалеете об этом.
아이고... 내 돈 50억, 아까워 죽겠네.
Эх… мои 5 миллиардов вон, так жалко.
서연(Со Ён): 지금도 아까워요.
И сейчас мне их уже жалко.
Фраза недели
아까워요
[А-кка-во-ё]
Жалко
Грамматика
아까워요 – от прилагательного 아깝다, которое означает «жалеть» или «чувствовать грусть из-за потери чего-то ценного». К этому прилагательному присоединилось окончание неофициально-вежливого стиля речи 요. Все вместе получается 아까워요, что переводится как «жалко».
Внимание
☞ примеры:
좋은 기회였는데 아까워요(Это был хорошим шансом, жалко что упустил его)
이길 수 있었는데 아까워요(Мог бы победить, жалко что я проиграл)
과자가 너무 예뻐서 먹기가 아까워요(Печенье выглядит так красиво, что его даже жалко есть)
☞ в форме разговорной речи : 아까워
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 아까워요
☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 아깝습니다
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
2021-03-11
2021-03-10
2021-03-10
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