Чон Миль А, LEENALCHI и BTS получили Korean Music Awards

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28 февраля в ходе 18-й церемонии вручения премии Korean Music Awards, которая транслировалась в прямом эфире через сервис Naver NOW, певица Чон Миль А (정밀아) получила награды в категории «Альбом года» и «Лучшая фолк-песня» за свой третий альбом «Соната Чхонпха» (청파소나타), вышедший в прошлом году. Одна из песен этого альбома, «Отправление с Сеульской станции» (서울역에서 출발), была отобрана как «Лучшая фолк-песня». А сам альбом, вышедший в октябре прошлого года, был охарактеризован как «шедевр, рожденный из истории одного человека, но уловивший дух целого поколения». Группа LEENALCHI (이날치), на счету у которой имеется очень успешный хит, построенный на удачном сочетании традиционных мотивов пхансори с современной музыкой, получила в этом году награду «Музыкант года». Альбом «Сугунга» (수궁가) получил награду в категории «Лучшая джаз и кроссовер песня», а хит «Тигр» (범 내려온다) - в категории «Лучшая песня современного рока». По словам руководителя группы Чан Ён Гю (장영규), с самого своего основания коллектив преследовал две цели: добиться признания ценности своего творчества, а также построить что-то долговечное и востребованное на рынке музыки. Группа BTS (방탄소년단), добившаяся небывалой популярности, получила награды за свою песню «Динамит» (다이너마이트) в категориях «Песня года» и «Лучшая поп-песня».