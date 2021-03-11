Асурадо (아수라도)





Режиссёр: Юн Ë Чхан

В ролях: Чан Гван, Ли Вон Чжон, Ли Соль Гу

Жанр: боевик

Премьера: 18 марта 2021 года

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру несовершеннолетними





Исправительное учреждение №3 – место, где собраны самые отъявленные преступники, для которых не существует таких понятий как закон и здравый смысл. Но даже такие беззаконники испытывают страх перед вновь прибывшим заключённым по имени Ли Тхэ Сик, с появлением которого в тюрьме происходит негласная смена власти. Вскоре новым начальником исправительного учреждения становится очень жестокий человек по имени Чо Пхён Хо, превративший жизнь арестантов в ад.