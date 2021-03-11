Асурадо (아수라도)

Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1
2021-03-11
#Новости шоу-бизнеса l 2021-03-08
Режиссёр: Юн Ë Чхан
В ролях: Чан Гван, Ли Вон Чжон, Ли Соль Гу
Жанр: боевик
Премьера: 18 марта 2021 года
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру несовершеннолетними
Исправительное учреждение №3 – место, где собраны самые отъявленные преступники, для которых не существует таких понятий как закон и здравый смысл. Но даже такие беззаконники испытывают страх перед вновь прибывшим заключённым по имени Ли Тхэ Сик, с появлением которого в тюрьме происходит негласная смена власти. Вскоре новым начальником исправительного учреждения становится очень жестокий человек по имени Чо Пхён Хо, превративший жизнь арестантов в ад.
2021-03-11
2021-03-10
2021-03-10
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