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Асурадо (아수라도)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-03-08


Режиссёр: Юн Ë Чхан

В ролях: Чан Гван, Ли Вон Чжон, Ли Соль Гу

Жанр: боевик

Премьера: 18 марта 2021 года

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру несовершеннолетними


Исправительное учреждение №3 – место, где собраны самые отъявленные преступники, для которых не существует таких понятий как закон и здравый смысл. Но даже такие беззаконники испытывают страх перед вновь прибывшим заключённым по имени Ли Тхэ Сик, с появлением которого в тюрьме происходит негласная смена власти. Вскоре новым начальником исправительного учреждения становится очень жестокий человек по имени Чо Пхён Хо, превративший жизнь арестантов в ад.

Асурадо (아수라도)
Асурадо (아수라도)
Асурадо (아수라도)
Асурадо (아수라도)
Асурадо (아수라도)
Асурадо (아수라도)
Асурадо (아수라도)
Асурадо (아수라도)
Асурадо (아수라도)
Асурадо (아수라도)
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