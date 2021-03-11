Полустанок (간이역)

Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1
2021-03-11
#Пять минут о кино l 2021-03-09
Главный герой Сын Хен болен болезнью Альцгеймера, поэтому каждый день для него – это нескончаемая борьба за свою память. Чи А знает об этом заболевании своего любимого, но хочет стать для него самым последним и самым счастливым воспоминанием. Однако прежде, чем они полностью осознали свои чувства друг к другу, им приходится расстаться…
Спустя семь лет Чи А возвращается в родной город, где снова встречает Сын Хена, который к этому моменту стал известным кондитером. Их чувства вспыхивают с новой силой, но смогут ли молодые люди быть вместе?
2021-03-11
2021-03-10
2021-03-10
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >