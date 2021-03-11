Полустанок (간이역)





Главный герой Сын Хен болен болезнью Альцгеймера, поэтому каждый день для него – это нескончаемая борьба за свою память. Чи А знает об этом заболевании своего любимого, но хочет стать для него самым последним и самым счастливым воспоминанием. Однако прежде, чем они полностью осознали свои чувства друг к другу, им приходится расстаться…

Спустя семь лет Чи А возвращается в родной город, где снова встречает Сын Хена, который к этому моменту стал известным кондитером. Их чувства вспыхивают с новой силой, но смогут ли молодые люди быть вместе?