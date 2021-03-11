Компания Futuremain - разработчик платформы для обслуживания оборудования

ⓒ Futuremain

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Компания, которую мы хотим представить сегодня, называется Futuremain (퓨처 메인). Она является разработчиком платформы для диагностики и управления производственным оборудованием. У микрофона – начальник отдела компании г-жа Ли Син Хе.





Компания Futuremain участвует в четвёртой промышленной революции с помощью решения, сочетающего профессиональные и инженерные технологии с информационными технологиями. С момента своего основания в 2014 году компания постоянно инвестировала в соответствующие технологии, в том числе, в искусственный интеллект. В 2018 году она получила награду за лучший инновационный продукт, а в начале этого года привлекла инвестиции на сумму 4,5 млн долларов. Компания Futuremain занимается исследованиями и разработками с целью стать в будущем крупным игроком в отрасли, чтобы соответствовать своему названию. Наша платформа уведомляет руководителей заводов о любых внезапных отказах оборудования, чтобы они могли предотвратить травмы рабочих и перерастание отказа в серьёзную проблему.





Профилактическое обслуживание – это своего рода медицинский осмотр оборудования. Оно позволяет предотвратить аварии. Президент компании г-н Ли Сон Хви имеет 35-летний опыт работы в области диагностики оборудования. Он диагностировал объекты таких глобальных компаний как Hyundai, Samsung, LG, Saudi Aramco и государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии. В процессе работе он обнаружил, что специалистов по диагностике дефектов недостаточно. Разочарованный этим, он основал компанию Futuremain.





Когда на предприятиях людей было больше, чем машин, они каждый день проверяли оборудование и устраняли проблемы. В эпоху автоматизированного производства количество машин намного превышает число людей. Это означает, что только ограниченное количество людей проверяет постоянно увеличивающееся количество машин. Это затрудняет управление производством. Могут произойти даже несчастные случаи. Включив передовые информационные технологии в наш проект профилактического обслуживания, мы разработали программную платформу для профессиональной диагностики и управления оборудованием. Решение автоматически контролирует оборудование на заводах и заранее прогнозирует потенциальные риски, чтобы помочь предотвратить несчастные случаи.





ⓒ Futuremain

Четвёртая промышленная революция и появление «умных» фабрик произвели революцию в оборудовании, поскольку выяснилось, что человеческий труд имеет ограничения. Если многие части высокотехнологичного оборудования ремонтируются людьми, этот процесс будет менее эффективным и менее точным. Чтобы идти в ногу с меняющейся промышленной средой, компания Futuremain представила передовую услугу профилактического обслуживания под названием ExRBM (이 엑스 알 비엠). Она позволяет увидеть признаки сбоев в работе оборудования и предлагает меры реагирования на основе больших данных и алгоритмов машинного обучения. В отличие от других решений для «умных» фабрик с технологией глубокого обучения, ExRBM диагностирует проблемы, которые возникают в данный момент, используя информацию, собранную в режиме реального времени, и информирует людей, ответственных за управление оборудованием. Альтернативные решения, предлагаемые другими компаниями, просто показывают, есть ли проблемы с оборудованием. Кроме того, требуется время, чтобы проанализировать причину проблемы и предложить решение. Но решение Futuremain показывает, какой именно сбой произошёл, и где возникла проблема, незамедлительно сообщая менеджеру, как с этим справиться. Используя это инновационное решение, предприятия могут управлять своими объектами проще и безопаснее.





Мы попытались совместить наше решение для профилактического обслуживания с другими технологиями, включая дополненную реальность. Например, пользователи могут проверять состояние объекта через свои интеллектуальные устройства. Мы предлагаем портативный прибор, способный мгновенно определить состояние объектов. Кроме того, наш консультант лично посещает завод и объясняет, как установить систему. Мы предоставляем консультационную услугу бесплатно.





С момента основания компании Futuremain прошло менее семи лет, но она прочно укоренилась в отрасли благодаря своему опыту и передовым технологиям. В настоящее время она реализует бизнес-проекты совместно с ведущими компаниями в стране и за рубежом, включая LG, KT, Naver и американскую фирму Kimberly-Clark Corporation.





Мы хорошо начали 2021 год, инвестировав в разработки 4,5 млн долларов. Мы сосредоточимся на исследованиях и разработках в области искусственного интеллекта, чтобы создать инновационные технологии, удовлетворяющие потребностям пользователей. Мы планируем осваивать зарубежные рынки, в том числе, рынок Саудовской Аравии. Мы очень много работаем, чтобы стоять плечом к плечу с глобальными компаниями. Мы сосредоточим нашу энергию на объединении профессиональных инженерных технологий с созданием новой техники, которой раньше никогда не было. Это поможет людям работать более безопасно и счастливо. Это наша цель.