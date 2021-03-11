Дополнительные бюджеты и рост государственного долга

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2 марта правительство предложило четвёртый с начала пандемии COVID-19 дополнительный бюджет в размере 15 трлн вон (13 млрд 200 млн долларов). Правительство выделило также 4,5 трлн вон (4 млрд долларов) из бюджета этого года. Помощь получат малый бизнес и самозанятые. Между тем, принятие дополнительных бюджетов вызывает опасения по поводу роста государственного долга. Ситуацию комментирует г-н О Чжон Бом из Института экономических исследований группы Hyundai.





Я думаю, что размер четвёртого дополнительного бюджета определён верно. Это самый большой из четырёх пакетов помощи. Ожидается, что он поможет уменьшить масштабы экономических потрясений, вызванных жёсткими ограничениями, включая запреты на собрания и сокращение рабочего времени. Он не предусматривает поддержку всему населению, будучи ориентирован на малый бизнес и людей, потерявших работу. Ещё один положительный момент: часть средств пойдёт на поддержание карантинных мер и закупку вакцин.





На этот раз помощь получат те, кто не участвовал в предыдущих программах, например уличные торговцы и студенты университетов, родители которых потеряли работу. Помощь получат 6 млн 900 тыс. человек, что на 2 млн человек больше числа получателей предыдущего этапа помощи. Владельцы малого бизнеса, пострадавшие от жёстких карантинных мер, смогут получить до 5 млн вон (4.500 долларов) в зависимости от размера причинённого им ущерба. Часть дополнительного бюджета планируется потратить на обеспечение занятости, а именно на создание рабочих мест. Будет также оказана поддержка десяти наиболее пострадавшим отраслям и медицинским учреждениям, понёсшим финансовые убытки из-за пандемии. Дополнительный бюджет добавит к государственному долгу почти 10 трлн вон, который, как ожидается, в этом году составит 965 трлн 900 млрд вон (855 млрд долларов). Отношение государственного долга к ВВП вырастет с 47,3% до 48,2%. В прошлом году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило, что оно может понизить кредитный рейтинг Республики Корея, если отношение государственного долга к ВВП превысит 46%.





Отношение государственного долга к ВВП Республики Корея по-прежнему ниже, чем в США и Японии. Но проблема в том, что долг растёт быстрыми темпами, увеличившись всего за два года почти на 200 млрд долларов. Есть опасения, что быстрое ухудшение финансовой устойчивости отрицательно скажется на экономике. Во время глобального финансового кризиса 2008 года государственный долг некоторых стран резко вырос, а их кредитные рейтинги были понижены на несколько ступеней. Хотя соотношение долга к ВВП в Республике Корея считается стабильным по сравнению с другими странами, темпы роста долга вызывают тревогу, и в будущем ситуация может ещё больше ухудшиться. Нельзя исключить возможность понижения кредитного рейтинга. Если это произойдёт, иностранные средства могут уйти из страны. Правительству всё труднее собирать налоги из-за низкой рождаемости и быстро стареющего населения. В этой ситуации нагрузка на государственные финансы снизит объём инвестиций, которые следует направлять в области повышения производительности.





Ещё одон тревожный момент заключается в том, что ставки по кредитам в коммерческих банках будут расти вместе с выпуском государственных облигаций для финансирования дополнительного бюджета. Более высокие кредитные ставки лягут тяжёлым бременем как на компании, так и на домохозяйства. Ставка по 10-летним государственным облигациям составляла в июле прошлого года 1,28%, но в конце февраля она выросла до 1,97%. Ставка по пятилетним государственным облигациям выросла с 1,03% до 1,45%. В результате подскочила и процентная ставка по ипотечному кредиту, предоставляемому государством. Она изменяется в соответствии со ставкой по пятилетним облигациям. До конца пандемии далеко, и правительству предстоит выпускать гособлигации. По мере ухудшения финансовой ситуации начинаются разговоры о необходимости повышения налогов. Республика Корея - не единственная страна, которая страдает от истощения государственной казны. Правительства некоторых стран рассматривают возможность повышения налогов, чтобы уменьшить свой долг. Например, Великобритания решила повысить в 2023 году основную ставку корпоративного налога с нынешних 19% до 25%. Это первое повышение корпоративного налога в стране за 47 лет. В США предлагают ввести 3-процентный ежегодный налог на имущество, стоимость которого превышает 1 млрд долларов.





Принимая во внимание экономические трудности, вызванные пандемией, в настоящее время неизбежна экспансионистская налогово-бюджетная политика. Но распространение вакцин вселяет надежды на восстановление экономики, и нам нужно обсудить, как управлять финансами в постпандемическую эпоху. Необходимо вести такую финансовую политику, чтобы бюджет не был расточительным. Основываясь на общественном консенсусе, правительству необходимо разработать налоговую политику, которая обеспечила бы общественное благосостояние, принимая во внимание старение населения и низкую рождаемость.





Во время кризиса задача правительства - минимизировать ущерб для населения и сохранить экономику. Правительство должно прислушаться к мнению экспертов, которые указывают, что государственный долг растёт слишком быстро. Следует предпринять шаги для повышения прозрачности и эффективности исполнения бюджета.