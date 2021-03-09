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Важное послание на Шоу дронов

2021-03-09

Новости






8 марта в небе над парком Нодыльсом в Сеуле состоялось Шоу дронов. 300 дронов создавали в небе интересные композиции, призывая сеульчан принять участие в выборах мэров Сеула и Пусана, а также глав уездов и административных органов, которые пройдут 7 апреля.

(Yonhap News)


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