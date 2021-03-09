Важное послание на Шоу дронов





















8 марта в небе над парком Нодыльсом в Сеуле состоялось Шоу дронов. 300 дронов создавали в небе интересные композиции, призывая сеульчан принять участие в выборах мэров Сеула и Пусана, а также глав уездов и административных органов, которые пройдут 7 апреля.

(Yonhap News)



