Важное послание на Шоу дронов

Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1
2021-03-11
2021-03-09
8 марта в небе над парком Нодыльсом в Сеуле состоялось Шоу дронов. 300 дронов создавали в небе интересные композиции, призывая сеульчан принять участие в выборах мэров Сеула и Пусана, а также глав уездов и административных органов, которые пройдут 7 апреля.
(Yonhap News)
2021-03-11
2021-03-10
2021-03-10
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