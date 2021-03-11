Розэ – следующая сольная дебютантка Blackpink

Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1
2021-03-11
# Новости шоу-бизнеса l 2021-03-10
Героинями нынешнего выпуска «Новостей шоу-бизнеса» стали две прекрасные артистки K-pop. Совсем не за горами сольный дебют главной вокалистки Blackpink – Розэ. А еще певица и актриса Чон Хё Сон порадовала весь корейский народ в знаменательный для страны день и заодно дала знать о корейской культуре всему миру. Обо всем этом в подробностях в эту среду. Не пропустите!
2021-03-11
2021-03-10
2021-03-10
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