Розэ – следующая сольная дебютантка Blackpink

ⓒ YG Entertainment , JHS Entertainment

Героинями нынешнего выпуска «Новостей шоу-бизнеса» стали две прекрасные артистки K-pop. Совсем не за горами сольный дебют главной вокалистки Blackpink – Розэ. А еще певица и актриса Чон Хё Сон порадовала весь корейский народ в знаменательный для страны день и заодно дала знать о корейской культуре всему миру. Обо всем этом в подробностях в эту среду. Не пропустите!