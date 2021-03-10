Вот и пришла Весна

Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1
2021-03-11
2021-03-10
10 марта в Сеуле температура воздуха держалась на уровне плюс 15 градусов. По всей стране чувствовалась Весна. Скорый приход долгожданного времени года символизируют и яркие цветы, красующиеся в районе Восточных ворот – Тондэмун.
(Yonhap News)
2021-03-11
2021-03-10
2021-03-10
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