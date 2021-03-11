Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1
2021-03-11
#Мелодии Кореи l 2021-03-10
В каждой стране свои траурные традиции и обряды. Раньше в Корее похороны не обходились без песен, причём существовали песни для исполнения за день до похорон, в день прощания с покойником и уже после похорон. Подробнее о траурных песнях Кореи и траурных ритуалах вы сможете узнать в нашем выпуске.
Выпуск 505. Траурные песни
* Песня «Ккотнёмбуль сори» – Ли Мён Сук (вокал)
* Песня «Санъё сори» – Чхве Чжан Гю (вокал), Общество по сохранению песен г. Кояна
* Песня «Пари синави» – Ансамбль «Парамгот»
2021-03-11
2021-03-10
2021-03-10
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