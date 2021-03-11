В каждой стране свои траурные традиции и обряды. Раньше в Корее похороны не обходились без песен, причём существовали песни для исполнения за день до похорон, в день прощания с покойником и уже после похорон. Подробнее о траурных песнях Кореи и траурных ритуалах вы сможете узнать в нашем выпуске.





Выпуск 505. Траурные песни

* Песня «Ккотнёмбуль сори» – Ли Мён Сук (вокал)

* Песня «Санъё сори» – Чхве Чжан Гю (вокал), Общество по сохранению песен г. Кояна

* Песня «Пари синави» – Ансамбль «Парамгот»