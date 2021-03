Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1





Клипы кей-поп-исполнителей при поддержке огромной фан-базы таких групп, как Blackpink и BTS, ставят рекорды по просмотрам и оккупируют топы YouTube. Эти видеоролики создают новый жанр «пиршества для глаз», привлекая массы зрителей во всём мире с помощью оригинальных концепций, ослепительных костюмов, невероятных декораций и соблазнительных перформансов.





Участницы Blackpink позируют в заключительной сцене видеоклипа «DDU-DU DDU-DU» на заглавную песню с их дебютного мини-альбома «Square Up», выпущенного в июне 2018 г. 23 ноября 2020 г. это видео пробило планку в 1,4 млрд. просмотров на YouTube, установив новый рекорд в истории кей-попа.

8 сентября 2020 года видео на новую песню Blackpink под названием «How You Like That» или «Как тебе это нравится» всего за 73 дня после выхода пробило планку в 500 млн. просмотров. На это ушло на 43 дня меньше, чем у клипа «KILL THIS LOVE» этой же группы в 2019 году. Гонка началась сразу после выхода видео. Клип «How You Like That» впервые на YouTube всего за 32 часа набрал 100 млн. просмотров и попал в «Книгу рекордов Гиннеса» в 5 номинациях. Следующей вехой стали 1,4 млрд. просмотров, которых достиг их клип «DDU-DU DDU-DU» в ноябре 2020 года. Это первое видео в истории кей-попа, которое превзошло 1 млрд. просмотров клипа BTS «DNA» и видеоролика Ссая «Gangnam Style». Кому-то цифры в виде миллиарда просмотров могут показаться незначительными, но на самом деле о таком мечтает любой поп-исполнитель. Безусловно, у Blackpink и BTS миллионы фанатов по всему миру, каждый из которых наверняка смотрит их клипы не по одному разу. Но и другие кей-поп-коллективы не сидят сложа руки и ставят себе целью минимум 100 млн. просмотров для одного видео.





В клипе на песню «How You Like That», хит Blackpink 2020 г., яростный бит композиции удачно поддерживается яркими образами участниц. Этот ролик поставил новый мировой рекорд, набрав на YouTube 100 млн. просмотров за самое короткое время.

Айдол-группы

Первым в истории кей-поп-видео, достигшим 100 млн. просмотров, был классический хит «Gee» группы «Сонё сидэ». Видео на эту песню, выложенное на YouTube в июне 2009 года, тогда как сама песня вышла в январе, преодолело отметку в 100 млн. просмотров в апреле 2013 года, т.е. примерно через 3 года и 10 месяцев — медленное восхождение по сегодняшним меркам. Но это было только начало. В те времена кей-поп постепенно набирал популярность на зарубежном рынке, и появление визуального языка только ускорило этот процесс. Движущей силой восхождения кей-попа стали такие айдол-группы, как BIGBANG, EXO, Seventeen и Twice, а также сольная деятельность таких исполнителей, как G-Dragon, Тхэ Ян*, Хён А, Тхэ Ён и IU. Планка в 100 млн. просмотров стала с тех пор символическим показателем популярности кей-поп-песни.





В корейской поп-индустрии начали делать серьёзную ставку на видеоклипы в первой половине 80-х годов. Контент американского кабельного музыкального канала MTV, запущенного в 1981 году, завладел ушами и глазами фанатов поп-музыки по всему миру, сопровождая их любимые песни видеорядом. Всё произошло как в песне группы The Buggles: «Видео убило радиозвезду». Ставшая реальностью «визуализация звука», которая до этого оставалась сферой воображения, изменила пейзаж поп-музыки. Клипы с ярким провокационным видеорядом, которые 24 часа в сутки крутили по MTV, стали важным медиа и во многом способствовали успеху таких поп-звёзд первой величины 80-х годов, как Мадонна, Майкл Джексон и Принц. Схожим образом британские коллективы, такие как Duran Duran, Culture Club и Eurythmics, с их самобытным визуальным и музыкальным стилем тоже добились славы на волне популярности своих видеоклипов. С тех пор снимать видео на свои песни стало для музыкантов обычным делом.





Интересно, что сейчас, по прошествии более 40 лет, наибольшую выгоду от соединения музыки с видеорядом получает как раз кей-поп. Продюсерские компании настолько озабочены визуальной стороной дела, что ещё на этапе формирования группы стараются, чтобы в ней был минимум один участник с ослепительно красивой внешностью или выдающимися танцевальными способностями. В клипах айдол-групп первого поколения, таких как H.O.T., S.E.S., Fin.K.L и Sechs Kies, можно увидеть результаты стараний сделать «музыку, которую не слушают, а смотрят».





Ким Юн Ха критик популярной музыки





