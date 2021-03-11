Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1
2021-03-11
#Листая журнал Koreana l 2021-03-11
Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1
Клипы кей-поп-исполнителей при поддержке огромной фан-базы таких групп, как Blackpink и BTS, ставят рекорды по просмотрам и оккупируют топы YouTube. Эти видеоролики создают новый жанр «пиршества для глаз», привлекая массы зрителей во всём мире с помощью оригинальных концепций, ослепительных костюмов, невероятных декораций и соблазнительных перформансов.
8 сентября 2020 года видео на новую песню Blackpink под названием «How You Like That» или «Как тебе это нравится» всего за 73 дня после выхода пробило планку в 500 млн. просмотров. На это ушло на 43 дня меньше, чем у клипа «KILL THIS LOVE» этой же группы в 2019 году. Гонка началась сразу после выхода видео. Клип «How You Like That» впервые на YouTube всего за 32 часа набрал 100 млн. просмотров и попал в «Книгу рекордов Гиннеса» в 5 номинациях. Следующей вехой стали 1,4 млрд. просмотров, которых достиг их клип «DDU-DU DDU-DU» в ноябре 2020 года. Это первое видео в истории кей-попа, которое превзошло 1 млрд. просмотров клипа BTS «DNA» и видеоролика Ссая «Gangnam Style». Кому-то цифры в виде миллиарда просмотров могут показаться незначительными, но на самом деле о таком мечтает любой поп-исполнитель. Безусловно, у Blackpink и BTS миллионы фанатов по всему миру, каждый из которых наверняка смотрит их клипы не по одному разу. Но и другие кей-поп-коллективы не сидят сложа руки и ставят себе целью минимум 100 млн. просмотров для одного видео.
Айдол-группы
Первым в истории кей-поп-видео, достигшим 100 млн. просмотров, был классический хит «Gee» группы «Сонё сидэ». Видео на эту песню, выложенное на YouTube в июне 2009 года, тогда как сама песня вышла в январе, преодолело отметку в 100 млн. просмотров в апреле 2013 года, т.е. примерно через 3 года и 10 месяцев — медленное восхождение по сегодняшним меркам. Но это было только начало. В те времена кей-поп постепенно набирал популярность на зарубежном рынке, и появление визуального языка только ускорило этот процесс. Движущей силой восхождения кей-попа стали такие айдол-группы, как BIGBANG, EXO, Seventeen и Twice, а также сольная деятельность таких исполнителей, как G-Dragon, Тхэ Ян*, Хён А, Тхэ Ён и IU. Планка в 100 млн. просмотров стала с тех пор символическим показателем популярности кей-поп-песни.
В корейской поп-индустрии начали делать серьёзную ставку на видеоклипы в первой половине 80-х годов. Контент американского кабельного музыкального канала MTV, запущенного в 1981 году, завладел ушами и глазами фанатов поп-музыки по всему миру, сопровождая их любимые песни видеорядом. Всё произошло как в песне группы The Buggles: «Видео убило радиозвезду». Ставшая реальностью «визуализация звука», которая до этого оставалась сферой воображения, изменила пейзаж поп-музыки. Клипы с ярким провокационным видеорядом, которые 24 часа в сутки крутили по MTV, стали важным медиа и во многом способствовали успеху таких поп-звёзд первой величины 80-х годов, как Мадонна, Майкл Джексон и Принц. Схожим образом британские коллективы, такие как Duran Duran, Culture Club и Eurythmics, с их самобытным визуальным и музыкальным стилем тоже добились славы на волне популярности своих видеоклипов. С тех пор снимать видео на свои песни стало для музыкантов обычным делом.
Интересно, что сейчас, по прошествии более 40 лет, наибольшую выгоду от соединения музыки с видеорядом получает как раз кей-поп. Продюсерские компании настолько озабочены визуальной стороной дела, что ещё на этапе формирования группы стараются, чтобы в ней был минимум один участник с ослепительно красивой внешностью или выдающимися танцевальными способностями. В клипах айдол-групп первого поколения, таких как H.O.T., S.E.S., Fin.K.L и Sechs Kies, можно увидеть результаты стараний сделать «музыку, которую не слушают, а смотрят».
Ким Юн Ха критик популярной музыки
Полный текст статьи «Кей-поп-видео накануне нового старта»
출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2020)
*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.
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