КНДР смягчает ограничения на торговлю с Китаем

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Прошло больше года с тех пор, как Северная Корея закрыла свои границы. Торговля с Китаем, который является её крупнейшим торговым партнёром, оказалась заблокирована, а международная помощь в страну не поступала. В результате северокорейская экономика оказалась в трудном положении. С подробностями - доктор О Гён Соп из Корейского института национального воссоединения.