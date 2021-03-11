КНДР смягчает ограничения на торговлю с Китаем

Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1
2021-03-11
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-03-11
Прошло больше года с тех пор, как Северная Корея закрыла свои границы. Торговля с Китаем, который является её крупнейшим торговым партнёром, оказалась заблокирована, а международная помощь в страну не поступала. В результате северокорейская экономика оказалась в трудном положении. С подробностями - доктор О Гён Соп из Корейского института национального воссоединения.
2021-03-11
2021-03-10
2021-03-10
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >