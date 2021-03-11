Пхеньянское метро

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Гонконгская газета South China Morning Post разделила метрополитены в городах мира на различные категории, например, самые дешёвые, самые старые, самые многолюдные или самые опасные. По данным газеты, метрополитен Нью-Йорка является крупнейшим в мире по количеству станций, а метрополитен Сеула – по общей протяжённости линий. Она превышает 940 километров. Проезд в Пхеньянском метро – самый дешёвый в мире. Более подробно о единственном метрополитене Северной Кореи расскажет профессор Чон Ын Чхан (정은찬) из Института образования в сфере воссоединения.