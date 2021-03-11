Новый альбом группы Golden Child

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Первая рубрика марта посвящена последней работе группы Golden Child (골든차일드). Бойз-бэнд дебютировал в 2017 году. Это первая мужская группа за семь лет после группы Infinite от Woolim Entertainment. Название группы, Golden Child, означает «невероятное дитя, которое появляется на свет раз в сто лет». Так, в названии группы заложено их намерение лидировать в корейской музыкальной индустрии на протяжении следующего столетия.

Golden Child ко времени дебюта уже сформировали сильный фандом в их родной стране и за рубежом. Больше 1000 фанатов посетили их преддебютный неофициальный концерт. Недавно, в январе, группа выпустила свой пятый мини-альбом, который называется [YES.]. В альбоме 6 композиции. Заглавный трек называется «Я обниму тебя» (안아줄게). В композиции сочетаются ритм в стиле реггетон со звуками гитары и мелодичным свистом. Парни поют о том, что хотят защитить того, кого любят, взять на себя всю их боль. Это сообщение нашло отражение в музыкальном видео. Сюжет их музыкального клипа – зомби. В клипе участники группы выступают в различных ролях – кто-то хочет защитить свою девушку, кто-то – раненного друга, кто-то – свою маму, которая уже превратилась в зомби. Видео вызвало у фанатов бурю эмоций, а сама песня достаточно быстро попала в чарты реального времени.

Далее была представлена композиция Cool cool. В этой песне парни поют о том, как молодежь хочет прорваться вперед, в новое будущее. Давайте разберем слова песни: «В соцсетях каждый день одно и то же. Хочу выбраться отсюда. Мой мир слишком очевиден. Хочется чего-то нового, необычного. Я знаю, что делать. Нужно отличаться от других, от вчерашнего себя».

Следом были представлены песни Cool cool, «Все еще жду тебя», «Млечный путь» и Breathe.

На сегодняшний день группа выпустила 1 студийный альбом, 5 мини-альбома и 3 сингла.