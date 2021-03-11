Спустя 10 лет после аварии на АЭС «Фукусима»

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Спустя 10 лет после масштабной аварии на японской АЭС «Фукусима» РК продолжает расти настороженность в отношении безопасности атомных электростанций. Авария на АЭС «Фукусима» произошла 11 марта 2011 года из-за мощного землетрясения и цунами на востоке Японии. В результате катастрофы около 16 тыс. человек погибло, а 2.500 человек пропали без вести, около 120 тыс. зданий оказались полностью разрушенными. Нарушение работы системы аварийного охлаждения и взрыв реактора АЭС привели к крупномасштабной утечке радиоактивных материалов, заражению близлежащих территории, воды и продовольственных продуктов. На данный момент перед Японией нерешённой остаётся проблема заражённой воды, объёмы которой скоро превысят имеющиеся возможности хранения.

Авария на АЭС «Фукусима» заставила многие страны задуматься о безопасности атомной энергетики. В РК в первую очередь была проведена комплексная проверка безопасности действующих АЭС, в результате чего было подготовлено 56 мер, 54 из которых уже реализованы. Среди них создание автоматической системы остановки работы реактора при землетрясении, укрепление грунта и установка сооружений для защиты от затопления.

В отличие от Японии РК имеет более безопасное географическое расположение. Атомная энергетика в РК занимает второе место после угольной. На её долю приходится 29% от общего объема производства электроэнергии.