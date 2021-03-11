РК и США договорились о распределении расходов на оборону

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РК и США достигли договорённости по 11-му соглашению о распределении расходов на оборону. Об этом стало известно 7 марта из заявления министерства иностранных дел РК. В документе отмечалось, что после года длительных переговоров стороны смогли быстро прийти к соглашению и теперь будут прилагать усилия по укреплению южнокорейско-американского военного альянса, главной целью которого являются мир и процветание Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии. Госдепартамент США также объявил о достижении соглашения с Сеулом. В заявлении госдепартамента отмечается, что расходы были увеличены на значимую сумму, при этом администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала своё намерение сделать двусторонний альянс более демократичным, расширенным и современным. Как стало известно, стороны договорились об увеличении доли расходов РК на 13,9% до 1 трлн 183 млрд 300 млн вон (1 млрд 38 млн долларов). Срок нового соглашения действует с 2020 по 2025 год. С 2022 года доля расходов ежегодно будет увеличиваться соразмерно росту оборонного бюджета РК за предыдущий год. Таким образом, в следующем году показатель повысится на 5,4%. Соглашение будет представлено и подписано официально во время визита в РК госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина 17 марта.

Соглашение о распределении расходов на оборону РК было достигнуто спустя всего 46 дней после прихода к власти президента США Джо Байдена, тогда как во время правления Дональда Трампа переговоры длились больше года без каких-либо результатов. Во многом это связано с тем, что предыдущий глава Белого дома рассматривал соглашение как сделку, а не как отношения партнёров альянса. Аналогичный подход применялся Дональдом Трампом и к другим странам. Нынешний президент США, тем временем, придерживается политики мультилатерализма, и придаёт значение военным альянсам, что может благоприятно сказаться на отношениях с РК.