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Правительство РК рассмотрит возможность введения вакцинных паспортов с учётом научных обоснований и мировых тенденций. Об этом 9 марта заявил представитель Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Ли Сан Вон, выступая на онлайн-брифинге. Вакцинный паспорт может представлять собой свидетельство с информацией о вакцинации от COVID-19, которая во всём мире идёт сейчас быстрыми темпами. О введении вакцинных паспортов уже заявили в Китае. Документ под названием «Справка о здоровье для международных путешествий» содержит в себе информацию об анализе нуклеиновых кислот и тесте на антитела к COVID-19, а также информацию о дате вакцинации, производителе и типе вакцины. Документ имеет зашифрованный QR-код и может быть распечатан в бумажной версии. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявлял о готовности к взаимному признанию документов о вакцинации. Новый посол Израиля в Китае Ирит Бен Абба Виталь уже выразила надежду на то, что Израиль станет первой страной, с которой Китай будет иметь договорённость о взаимном признании вакцинных паспортов.

Вопрос о введении вакцинных паспортов рассматривается с целью активизации гуманитарных обменов. Туристическая отрасль находится в застое, а международная торговля сократилась до небывалых объёмов. По данным Национальной организации туризма Кореи, в прошлом году с апреля по декабрь ежемесячно РК посещало в среднем 9.722 человека, что составляет лишь 1% от количества туристов в январе прошлого года.

Наибольшую готовность к признанию вакцинных паспортов выразили страны с развитой туристической отраслью. Греция, в которой на долю туризма приходится 20% объёмов экономики, активно принимает меры для возможности приёма туристов летом этого года. В страну смогут въезжать вакцинированные люди, а также обладатели антител и туристы со справкой об отрицательном результате теста на COVID-19. Готовность принимать туристов выразили также Испания и Нидерланды, хотя в Евросоюзе пока нет единого решения о возможности признания вакцинных паспортов. Всемирная организация здравоохранения, тем временем, относится к введению таких паспортов негативно.