Обзор творчества певицы Dreamcatcher

ⓒ Dreamcatcher Company

Сегодня я бы хотела рассказать вам о творчестве уникальной и неповторимой гёрлз-группы по имени «Dreamcatcher». Дебют группы состоялся в 2017 году. Группа уникальна тем, что она стала самой первой группой в стране, соединяющей в себе дарк-металл рок и стиль корейской айдол музыки. Благодаря такому нетипичному концепту девушки стали популярны как внутри Кореи, так и за ее пределами. Группа состоит из семи участниц, где одна из них – гражданка КНР.

. Слово Dreamcatcher с английского языка переводится как «ловец снов». Это амулет древних индейцев который защищает от кошмаров, отгоняет дурные и дарует добрые сны человеку. Амулет символизирует силу добра над силами зла, таким образом группа подобно этому амулету намерена защищать своих слушателей.

Песня «Odd Eye», заглавный трек последнего шестого мини-альбома, одна из песен, в которой четко выражается оттенок песен Dreamcatcher. Если посмотреть на слова песни, то можно увидеть отчаяние человека, который осознал, что утопии нет.

Следом был представлен заглавный трек пятого мини-альбома под названием «BOCA» (보카). Это слово с испанского переводится как «Рот». Сегодня на фоне ошеломляющего развития сети интернет, все больше людей могут свободно высказывать свое мнение. Однако, с другой стороны, многие, скрываясь под анонимность, пишут комментарий и оставляют сообщения, которые, словно острое лезвие ранят людей. И девушки поют о том, они хотят защитить своих слушателей и заткнуть рот людям, которые потеряли чувство вины и стыда, которые способны только ранить других ядовитыми словами. В песне сочетаются стили рок и мумба-тон.

Далее были представлены такие песни, как «Jazz Bar», «Black or White» и «Fly High». На сегодняшний день группа Dreamcatcher имеет обширную дискографию: 1 студийный, 5 сингл и 6 мини-альбомов, а также 5 японских синглов и 1 японский студийный альбом.