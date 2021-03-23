Сергей Щербаков из Твери, часть 2

Индекс делового доверия растёт в РК 9 месяцев подряд
2021-03-23 11:33:18
#Вы в эфире l 2021-03-14
Краткое содержание выпуска:
#Начало радиолюбительства с "ВЭФ-232"
#Правильный образ жизни - залог хорошего здоровья
#Такая разная - Тверская область
#Любовь к музыке - от хобби до своего дела
#Фотография и чтение для души
#Кредо по жизни: "Живи сам и давай жить другим"
Сергей Щербаков
Тверь
Сергей Щербаков в соцсетях:
2021-03-23 11:33:18
2021-03-23
2021-03-22
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