Brave Girls выходят на первое место в Melon

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После непростой гонки песня Rollin' (롤린) гёрл-группы Brave Girls (브레이브걸스) наконец вырвалась в топ хит-парада Melon (멜론). В полдень 11 марта общее число прослушиваний песни Rollin' достигло значения, позволившего ей занять первое место. Она обогнала песню IU (아이유) Celebrity (셀러브리티), которая держалась на первом месте с 27 января. Более того, Rollin' заняла первые места и в других крупных музыкальных хит-парадах, включая Genie Music, Flow и Bugs. По словам представителя группы из компании Brave Entertainment, для девушек всё происходящее кажется сном. Кроме того, они очень благодарны всем слушателям за подаренную им возможность. Песня Rollin' впервые вышла ещё в 2017 году. Она относится к жанру Tropical House и отличается веселым ритмом и оживляющим вокалом. В YouTube много просмотров набрало видео с концерта, где Brave Girls исполняли эту песню перед военнослужащими. А уже в конце прошлого месяца и сама песня Rollin' стала продвигаться вверх по лестнице хит-парада. По просьбам фанатов девушки выступят в музыкальной телевизионной программе M Countdown, идущей на телеканале Mnet и в ряде других шоу.