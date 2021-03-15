Suga из BTS выделил средства на лечение больных раком детей

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Участник группы BTS Suga пожертвовал 100 тыс. долларов больнице Тонсан при университете Кемён (계명대 동산병원), находящейся в его родном городе Тэгу. Певец попросил, чтобы эти деньги пошли на лечение детей, болеющих раком. Как сообщили 11 марта представители больницы Тонсан при университете Кемён, 9 марта, в свой день рождения, Suga перечислил учреждению 100 тыс. долларов на лечение детей, страдающих от рака. По их словам, Suga выразил надежду, что это хоть немного поможет вернуть здоровье и счастье детям, у родителей которых нет достаточных средств на лечение. Чо Чхи Хым, начальник больницы Тонсан при университете Кемён, выразил глубокую благодарность певцу за оказанную помощь, а также пожелал коллективу дальнейших успехов в продвижении корейской поп-музыки в мире. В феврале прошлого года, когда в Тэгу была крупная вспышка коронавируса, Suga тоже пожертвовал 100 тыс. долларов организации «Мост надежды» (희망브리지), которая оказывает помощь пострадавшим от катастроф на всей территории РК. Кроме того, на свой день рождения в 2019 году Suga пожертвовал 100 тыс. долларов на лечение больных раком детей и приобретение 329 игрушек от имени фан-клуба группы ARMY (아미).