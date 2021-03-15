«Доктор-заключенный» получает награду на фестивале Accolade Global Film Competition

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В четверг, 11 марта, стало известно, что телесериал «Доктор-заключенный» (닥터 프리즈너) с Нам Гун Мином (남궁민) в главной роли получил награду в категории сериалов международного кинофестиваля Accolade Global Film Competition (AGFC). Кроме того, сериал получил награду за выдающиеся достижения, которую дают 10 лучшим произведениям. Представители фестиваля отметили, что фильм отличается отличным сюжетом, построенным на замысловатом интеллектуальном противостоянии, будоражащем чувства и держащем зрителей в напряжении до самого последнего момента. В целом картину охарактеризовали как результат удачного сочетания мастерской режиссёрской работы с великолепной игрой актёров. Международный кинофестиваль Accolade Global Film Competition был создан в 2003 году в американском городе Сан-Диего. Наградами здесь отмечают произведения, продемонстрировавшие высокие уровень творчества и мастерства, а также способствующие позитивным изменениям в обществе. В этом мероприятии участвуют представители киноиндустрии, многочисленные зарубежные СМИ, учреждения, связанные с медиа.