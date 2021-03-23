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Сёстры Кван (오케이 광자매)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-03-15


Режиссер: Ли Чжин Со

В ролях: Хон Ын Хи, Ко Вон Хи, Чон Хе Бин

Премьера: 13 марта 2021 г.


Сюжет сериала развивается вокруг истории одной семьи. Её глава Ли Чхоль Су находится в процессе развода со своей супругой, матерью трёх дочерей. Вскоре женщина погибает при загадочных обстоятельствах. В результате этого все члены семьи попадают под подозрение.

Сёстры Кван (오케이 광자매)
Сёстры Кван (오케이 광자매)
Сёстры Кван (오케이 광자매)
Сёстры Кван (오케이 광자매)
Сёстры Кван (오케이 광자매)
Сёстры Кван (오케이 광자매)
Сёстры Кван (오케이 광자매)
Сёстры Кван (오케이 광자매)
Сёстры Кван (오케이 광자매)
Сёстры Кван (오케이 광자매)
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