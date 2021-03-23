Сёстры Кван (오케이 광자매)





Режиссер: Ли Чжин Со

В ролях: Хон Ын Хи, Ко Вон Хи, Чон Хе Бин

Премьера: 13 марта 2021 г.





Сюжет сериала развивается вокруг истории одной семьи. Её глава Ли Чхоль Су находится в процессе развода со своей супругой, матерью трёх дочерей. Вскоре женщина погибает при загадочных обстоятельствах. В результате этого все члены семьи попадают под подозрение.