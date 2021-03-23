Сёстры Кван (오케이 광자매)

Индекс делового доверия растёт в РК 9 месяцев подряд
2021-03-23 11:33:18
#Новости шоу-бизнеса l 2021-03-15
Режиссер: Ли Чжин Со
В ролях: Хон Ын Хи, Ко Вон Хи, Чон Хе Бин
Премьера: 13 марта 2021 г.
Сюжет сериала развивается вокруг истории одной семьи. Её глава Ли Чхоль Су находится в процессе развода со своей супругой, матерью трёх дочерей. Вскоре женщина погибает при загадочных обстоятельствах. В результате этого все члены семьи попадают под подозрение.
2021-03-23 11:33:18
2021-03-23
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