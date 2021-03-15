Sony снимет аниме «Охотники на демонов» про K-POP

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В понедельник, 8 марта, на шоу-бизнес портале Variety было сообщено, что в Голливуде снимается полнометражный анимационный фильм про K-POP гёрл-группу. Как сообщает Variety, фильм в студии Sony Pictures Animation снимают американка корейского происхождения Мэгги Кан и Крис Апельханс. В роли продюсера выступит Арон Уорнер, режиссёр всемирно известного фильма «Шрек». Предполагается, что в новой картине будет рассказываться о приключениях популярной K-POP гёрл-группы, которая в свободное от концертов время сражается с силами зла. Ожидается, что фильм станет важным достижением так называемой «Корейской волны», поскольку в нём зритель сможет познакомиться не только с музыкой и танцами K-POP, но и с модой, кухней и другими элементами корейской культуры. Сама Мэгги Кан еще с 90-х увлекается K-POP, поэтому этот фильм посвящён её страсти, а также корейским корням. Она надеется, что в картине удастся выразить всё богатство и разнообразие мира K-POP. По словам Мэгги, как фанатке K-POP, ей всегда хотелось посмотреть фильм на эту тему. Она уверена, что подобное чувствуют и миллионы поклонников этой музыки по всему миру. Коллега Мэгги Кан, Крис Апельханс, говорит, что он давно хотел снять фильм про силу музыки, способную объединять людей и дарить им радость. На его взгляд, K-POP идеально воплощает эти ценности. Крису тоже не терпится поделиться своим видением со зрителями.