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Весенняя камелия и прогулки по полю зелёного чая

2021-03-15

Новости



15 марта, город Согвипхо на острове Чечжудо. По местному полю зелёного чая Осоллок в деревне Согван-ри неспешно прогуливаются туристы. Красные цветы камелии, цветущие рядом, дополняют вид, создавая прекрасную композицию. 

(Yonhap News)



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