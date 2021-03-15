Весенняя камелия и прогулки по полю зелёного чая

Индекс делового доверия растёт в РК 9 месяцев подряд
2021-03-23 11:33:18
2021-03-15
15 марта, город Согвипхо на острове Чечжудо. По местному полю зелёного чая Осоллок в деревне Согван-ри неспешно прогуливаются туристы. Красные цветы камелии, цветущие рядом, дополняют вид, создавая прекрасную композицию.
(Yonhap News)
2021-03-23 11:33:18
2021-03-23
2021-03-22
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