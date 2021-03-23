Минари (미나리)





Основной сюжет фильма «Минари» вращается вокруг семьи корейских иммигрантов, переехавших в Америку в конце 80-х годов. Отец перевез свою жену и двух детей в далекий штат Арканзас, где купил небольшой клочок земли и планировал заняться сельским хозяйством, надеясь достигнуть той самой заветной американской мечты. На первых порах его жена вынуждена подрабатывать на птицефабрике, а для того, чтобы присматривать за детьми, они приглашают к себе маму жены.