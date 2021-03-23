Компания Amuse Travel - поставщик туристических услуг для людей с ограниченными возможностями

ⓒ amuse travel

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим компанию Amuse Travel (어뮤즈 트래블), разработчика индивидуальных туристических пакетов для людей с ограниченными физическими возможностями. У микрофона – президент компании г-н О Со Ён.





Компания Amuse Travel основана в октябре 2016 года с целью создания благоприятной среды, в которой каждый может путешествовать легко и удобно. Воспользовавшись нашими услугами, родители с маленькими детьми, пожилые, слабые, инвалиды, а также люди с физическими и умственными недостатками могут путешествовать безопасно и с комфортом.





Господин О Со Ён всегда надеялся сделать что-то значимое для общества. Он занимался волонтёрской деятельностью, но всегда считал, что её недостаточно. Он решил создать туристическое агентство для социально незащищённых слоёв населения. Его компания стремится предоставить клиентам безбарьерные услуги, чтобы инвалиды и люди с ограниченными физическими возможностями могли путешествовать свободно. Для этого сотрудники компании собрали данные примерно о ста туристических объектах по всей стране. Основываясь на них, компания предлагает безопасные и приятные путешествия, адаптированные для людей с особыми потребностями. Например, для слабовидящих туристов в некоторых пакетах есть то, что можно почувствовать, услышать или потрогать. Сурдопереводчик всегда сопровождает слабослышащих, чтобы правильно передать им туристическую информацию. Для людей с нарушениями развития компания предлагает туристические услуги, ориентированные на программы получения опыта.





Во время поездки на рельсовом велосипеде в парке «Кимхэ Нактон» мы помогаем людям с ограниченными физическими возможностями пристегнуться ремнями безопасности и предоставляем им более удобные сиденья. Один из самых популярных туристических маршрутов для слепых – «Муллэ-гиль» в Чхунчхоне. Туристы могут покататься на каноэ. Приозёрный город Чхунчхон наполнен ароматами и звуками природы. Слабовидящие туристы любят эти элементы. По реке Тонган мы проложили маршрут рафтинга, доступный для людей с ограниченными возможностями.





Помимо организации поездок, компания Amuse Travel собирает данные о дорогах и туристических объектах, которые используются для новых туристических пакетов. Правительство страны с 2015 года реализует проект обновления туристических объектов, чтобы предоставить дополнительные удобства людям с ограниченными физическими возможностями. Отрасль туризма сильно пострадала от пандемии COVID-19. Кризис затронул и компанию Amuse Travel, которая ориентировалась на туристов, требующих дополнительного ухода. Пандемия ограничила возможности активного отдыха на свежем воздухе, но в сложных условиях была организована новая услуга под названием «поездка с уходом». Она вызвала положительные отклики и приобрела популярность. Продажи компании в прошлом году уменьшились незначительно. Она преодолела кризис вместе с людьми, страдающими от проблем, вызванных пандемией. Теперь компания Amuse Travel мечтает о новом рывке вперёд.





Мы надеемся превратиться в туристическую платформу для людей с ограниченными возможностями и пожилых, которая предлагала бы лёгкую и удобную среду для путешествий не только внутри страны, но и за рубежом. Пандемия отбила у многих людей охоту заниматься активным отдыхом на свежем воздухе. Однако и до пандемии пожилым людям, детям и инвалидам путешествовать было довольно сложно. Я надеюсь, что больше людей отправятся в поездки, а это побудит туристические объекты облегчить доступ к ним пожилым и слабым людям. Имея в виду эту миссию, мы будем активно исследовать отечественный и зарубежные рынки, уделяя особое внимание Азии.





Многие люди с физическими ограничениями не решаются путешествовать. Компания Amuse Travel надеется, что люди не откажутся от путешествий только из-за физических ограничений. Она создаёт мир, в котором путешествия станут доступны всем.





ⓒ amuse travel