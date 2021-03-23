Постпандемическая экономическая политика США и Китая

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Конгресс США принял план стимулирования экономики на 1 трлн 900 млрд долларов, а Китай провёл крупнейшее ежегодное политическое мероприятие под названием «Две сессии». Это сессии Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета. На них определяются общие направления политики Китая. Данные мероприятия привлекли особое внимание, поскольку в прошлом году Китай был единственной крупной экономикой в мире, продемонстрировавшей положительный рост. Ситуацию комментирует директор Института экономики США и Китая г-н Чо Ён Чхан.





Китай стремится к тому, чтобы в этом году темпы роста его экономики превысили 6%. Это относительно скромная цель по сравнению с прогнозами основных экономических организаций, составляющими около 8%. Есть четыре причины для более низкого, чем ожидалось, целевого показателя роста. Во-первых, США могут ввести защитные пошлины на китайские товары, если две страны не выполнят первый этап своего торгового соглашения. Во-вторых, если центральное правительство устанавливает высокую цель роста, местные органы власти, как правило, ставят свои собственные цели ещё выше и используют стратегию роста, основанную на крупных инвестициях. Это может вызвать некоторые побочные эффекты, такие как инфляция, рост долга, финансовые риски и ложные отчёты. В-третьих, Китай в предыдущие годы поставил высокие цели по росту ВВП, чтобы создать больше рабочих мест. Но сейчас этого не нужно делать, поскольку ожидается, что к 2050 году численность населения трудоспособного возраста сократится в Китае до 700 млн человек с 896 миллионов в 2019 году. Наконец, когда речь идёт о росте, страны будут уделять качеству больше внимания, чем количеству.





Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян сделал особый упор на стабильный рост, выступая с отчётом о работе правительства. В 2021 году исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая, а в 2022 году Си Цзиньпин может начать третий срок на посту председателя КНР. В этот политически важный период Китай уделяет приоритетное внимание устойчивому экономическому росту. Он установил соотношение бюджетного дефицита к ВВП на этот год на уровне 3,2%, что на 0,4% ниже, чем в прошлом году. В ходе «двух сессий» Китай ни разу не упомянул целевые показатели экспорта и импорта, не говорилось также и о торговых проблемах с США. Тем не менее, Китай, похоже, активно готовится к битве с США за мировое господство. В ходе двух сессий Китай выразил приверженность развитию базовых технологий следующего поколения, связанных с полупроводниками и батареями. Было решено оказать всестороннюю поддержку ключевым отраслям, а также обнародован план инвестирования в семь высокотехнологичных областей, включая искусственный интеллект и биотехнологии. США оказывают давление на своих союзников, чтобы те присоединились к кампании по исключению Китая из глобальных цепочек поставок для отраслей будущего. Кроме того, Вашингтон принял масштабные меры стимулирования собственной экономики.





Пакет стимулирования экономики на сумму 1 трлн 900 млрд долларов предусматривает предоставление помощи на сумму до 1.400 долларов каждому жителю США. Goldman Sachs прогнозирует, что это поможет поднять американский ВВП до 6,6% и снизить уровень безработицы до 4,5% уже в этом году. Федеральная резервная система США обещает продолжить политику смягчения денежно-кредитной политики до 2023 года. С начала пандемии COVID-19 прошло больше года, но США по-прежнему очень активны в стимулировании экономики. После начала вакцинации количество новых случаев инфицирования в США сократилось. В докладе говорится, что пакет стимулирующих мер побудит американских потребителей тратить много денег в будущем, особенно на досуг, развлечения и питание. Ожидается, что оживление экономики США приведёт к резкому увеличению южнокорейского экспорта в эту страну.





Вашингтон стремится расширить роль четырёхстороннего диалога по безопасности, известного как Quad, в который входят США, Япония, Индия и Австралия. Широко распространено мнение, что цель консультативного органа по вопросам безопасности, состоящего из четырёх стран, заключается в том, чтобы держать Китай под контролем. 12 марта лидеры этих стран провели первый в истории саммит.





Конфликт между США и Китаем за последний год не обострился, поскольку обе страны были заняты борьбой с пандемией. Но в эпоху после COVID-19 они, скорее всего, возобновят ожесточённую конкуренцию в семи областях, таких как торговля, технологии, права человека, финансы, борьба с инфекционными заболеваниями, дипломатия и вооружённые силы. Ожидается, что в ближайшие два-три года им предстоит напряжённая битва за гегемонию. США торопятся создавать союзы, чтобы противостоять технологическому развитию Китая и создать D-10 - десятку ведущих стран мира. Они готовят международные санкции против Китая в связи с национальным конфликтом в автономном районе Синьцзян. Пекин, со своей стороны, в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года введёт цифровой юань, чтобы попытаться пошатнуть нынешнюю гегемонию доллара. Китай также может ограничить экспорт редкоземельных элементов. Если «новая холодная война» между США и Китаем обострится, сильная долларовая тенденция сохранится. Это приведёт к оттоку иностранного капитала из стран с развивающейся экономикой, уменьшению инвестиций и добавлению неопределённости в мировую экономику.





На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетят Японию и Республику Корея. Визит высокопоставленных представителей США в Северо-Восточную Азию – один из признаков формирования антикитайской коалиции. Если Сеул откажется от присоединения к ней, может ослабнуть южнокорейско-американский альянс. Если Республика Корея отвернётся от Китая и встанет на сторону США, то Китай может ограничить экспорт редкоземельных материалов или принять иные ответные меры, аналогичные тем, которые были приняты в 2017 году в связи с решением Сеула разместить системы противоракетной обороны США. В этой ситуации нужно быть готовым к наихудшему сценарию. К сожалению, у Сеула пока нет чёткой национальной стратегии по достижению баланса между США и Китаем, а эта стратегия крайне необходима.