История неожиданного успеха Brave Girls

ⓒ BRAVE ENTERTAINMENT, Off the Record

В нынешнем выпуске «Новостей шоу-бизнеса» вас ждут истории двух женских групп: одна из них счастливая, а вторая, к сожалению, грустная. Спустя 10 лет после дебюта к группе Brave Girls пришел неожиданный успех. А IZ*ONE объявляют новость, которой больше всего боялись их фанаты: группа прекращает свое существование. Не забудьте присоединиться к нашему эфиру и узнать все в подробностях!