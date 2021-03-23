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История неожиданного успеха Brave Girls

# Новости шоу-бизнеса l 2021-03-17

Сеул сегодня

ⓒ BRAVE ENTERTAINMENT, Off the Record

В нынешнем выпуске «Новостей шоу-бизнеса» вас ждут истории двух женских групп: одна из них счастливая, а вторая, к сожалению, грустная. Спустя 10 лет после дебюта к группе Brave Girls пришел неожиданный успех. А IZ*ONE объявляют новость, которой больше всего боялись их фанаты: группа прекращает свое существование. Не забудьте присоединиться к нашему эфиру и узнать все в подробностях!

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