Индекс делового доверия растёт в РК 9 месяцев подряд
2021-03-23 11:33:18
#Информация об исполнителях l 2021-03-15
Дата рождения: 17 февраля 1980 г.
Рост: 167 см
Вес: 50 кг
Дебют: сериал «Мой единственный», 1999 г.
Актриса Хон Ын Хи (홍은희) родилась в уезде Чонып-кун провинции Чолла-Пукто. Поступила в Сеульский институт искусств, однако не довела учёбу до конца. Дебютировала в 1999 году, приняв участие в съёмках сериала «Мой единственный» (하나뿐인 당신) телерадиокомпании MBC. Актриса известна по таким работам как «Золотая невеста» (황금신부, 2007), «Мечты короля» (대왕의 꿈, 2012), «Работающая мама и папа-домохозяин» (워킹 맘 육아 대디, 2016). В общей сложности снялась в 21 сериале. Последняя работа с участием актрисы, «Сёстры Кван» (오케이 광자매), вышла в марте 2021 года на телеканале KBS2.
2021-03-23 11:33:18
2021-03-23
2021-03-22
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >