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Дата рождения: 17 февраля 1980 г.

Рост: 167 см

Вес: 50 кг

Дебют: сериал «Мой единственный», 1999 г.





Актриса Хон Ын Хи (홍은희) родилась в уезде Чонып-кун провинции Чолла-Пукто. Поступила в Сеульский институт искусств, однако не довела учёбу до конца. Дебютировала в 1999 году, приняв участие в съёмках сериала «Мой единственный» (하나뿐인 당신) телерадиокомпании MBC. Актриса известна по таким работам как «Золотая невеста» (황금신부, 2007), «Мечты короля» (대왕의 꿈, 2012), «Работающая мама и папа-домохозяин» (워킹 맘 육아 대디, 2016). В общей сложности снялась в 21 сериале. Последняя работа с участием актрисы, «Сёстры Кван» (오케이 광자매), вышла в марте 2021 года на телеканале KBS2.