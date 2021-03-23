Рассказ «Тусклый коридор» писательницы Ли Чхэ Вон

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Ён Сик долго смотрел на пухлую пачку наличных. На мгновение он ощутил приятное чувство от мысли, что в этой пачке результат тридцати лет его работы. Но при мысли о мимолётности этого чувства Ён Сик погрустнел. Свою первую в жизни крупную сумму денег он потратит с одной-единственной целью.





영식은 다발로 묶어놓은 현금 뭉치를 한참 바라보았다.

그 뭉치가 지난 30년을 보낸

직장생활의 결과라는 생각으로 잠깐 뿌듯했다.

그러나 그 기분이 잠깐으로 끝나리라는 생각으로

영식은 씁쓸해졌다.

평생 처음 생긴 목돈이 쓰일 곳은 그 곳,

한 군데뿐인 것이다.









По большому счёту последние тридцать лет Ён Сик и Ми Ён оплачивали долги сестры, и подаренные на свадьбу сына деньги стали первой крупной суммой, которую они держали в руках за долгие годы. И хотя Ми Ён отчётливо осознавала, что эти деньги пойдут на погашение долга, несколько дней она то и дело брала в руки пухлую пачку денег и пьянела от их запаха.









Проходя по коридору, Ми Ён думала: «Неужели здесь было так тесно? Кто-то до сих пор живёт в таком месте. После того как мы съехали, здесь всё время продолжали жить люди». От этой мысли её сердце сжалось, и на глаза навернулись слезы.

В конце коридора она повернула налево. Здесь едва мог пройти даже один человек. Три дверцы туалетных кабинок и кладовка рядом. В этом месте оживали воспоминания.





“축의금 다 가지고 가서 빚 갚고 왔어”

“뭐! 왜 말도 없이 갑자기”

“빚 갚을 거라고 말했잖아.

축의금 가져다가 그렇게 그 빚 다 갚자니

나도 생살을 베이는 것처럼 아팠어.

그걸 그렇게 통째로 넘겨 버리다니”

“예금에도 나누어 넣겠다더니 왜 그랬어. 그걸 다 아깝게...”

“어차피 당신이 갚아야 할 빚이잖아.

마음 아프지만 우리 그냥 잊어버립시다”





“곧 그 사람 만나서 빚 다 갚았다는 거 알립시다”

“그래. 나도 이번엔 그렇게 할 생각이야”





미연은 빚을 만든 장본인에게

미안하다, 고맙다는 말 한마디라도 듣고 싶었습니다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

На самом деле проблемы, которые мучили семью главных героев, были не только материальными. Позиция Ён Сон без чувства вины и благодарности также их угнетала. Наверное, поэтому после погашения долга Ми Ён хотела услышать хотя бы небольшие слова признательности и позвонила Ён Сон. В этот момент в голове Ён Сика всплывает тусклый коридор дома, в котором они жили после свадьбы. Этот коридор – символ того, что деньги и долги могут разрушить душу и тело человека, а также отношения людей, и даже когда долгов больше нет, разрушенное не так просто восстановить.









Писательница Ли Чхэ Вон родилась в уезде Хонсон провинции Чхунчхон-Намдо в 1958 году. Дебютировала в 2010 с романом «Мой красивый марафон». Лауреат I литературной премии «Ханури» в категории молодых писателей.