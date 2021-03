Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.2





По началу клипы в основном состояли из одномерных изображений. Видеоряд представлял собой нарезку из крупных планов лиц участников или наиболее выигрышных моментов перформанса. Но со временем в клипах стал появляться сюжет, который рассказывал личные истории участников или служил для передачи послания своему поколению. Такими, например, были клипы «Надежда» H.O.T. или «Сейчас» Fin.K.L. Ролики в виде короткого фильма превалировали до 2012 года, когда бойз-бэнд EXO запустил в обойму клипы формата «мировоззрение», основанные на нарративе или послании целого альбома, а не отдельной песни. Согласно концепции группы, её участники предстали перед публикой как пришельцы с экзопланеты, находящейся за пределами Солнечной системы. Благодаря компьютерной графике их наделили суперспособностями и создали бесчисленное количество сверхпередового видеоконтента, включая тизеры, чтобы создать портрет группы из «параллельного мира» с древом жизни и двумя солнцами. Фантазия получилась такой сложной и достоверной, что появился даже термин «экзология» — эту науку следовало изучать, чтобы понять мировоззрение группы.





Видео на песню «DNA», заглавную композицию из пятого мини-альбома BTS «LOVE YOURSELF: Her», достиг 1 млрд. просмотров на YouTube 1 июня 2020 г. — спустя почти три года после выхода. В ролике при помощи ярких цветов и оригинальных образов запечатлён момент возникновения влюблённости.

Группа EXO в видеоклипе на заглавную песню «Power» из 4-ого студийного альбома «The Power of Music». EXO были одним из первых кей-поп-коллективов, запустивших клипы в формате «мировоззрение», основанном на нарративе или послании целого альбома, а не отдельной песни.

Задачи на будущее

Клипы также сыграли ведущую роль в передаче мировоззрения и нарративного концепта BTS, в частности в случае их альбомов из серии «Молодость», изданных в 2015 —2016 годах — «The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1», «The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2» и «EPILOGUE: Young Forever», которые вывели группу в разряд международных звёзд. С самого начала Blackpink сделали в своих клипах ставку на бойкий имидж, который проявился уже в видео на песни «Свист» и «Бумбайя» с их дебютного сингла. Этот имидж сочетает в себе две стороны. Во-первых, облик крутых хиповых музыкантов, характерный для артистов их агентства YG Entertainment, которому удалось привлечь много зарубежных фанатов ещё до так называемого «кей-поп-вторжения». Во-вторых, это мощная харизма самих четырёх участниц, которые задают модные тренды в качестве фэшиониста и являются мощными инфлюэнсерами с огромным числом фоловеров по всему миру. Клипы кей-поп-исполнителей вышли за рамки видео, иллюстрирующего песню. Не будет преувеличением сказать, что они сами по себе эволюционировали в поразительное медиа и трансформируют структуру мирового рынка музыки. После того как клип «Каннам стайл» Ссая стал в 2012 году на YouTube вирусным, а танец наездника захватил весь мир, в чарте Billboard Hot 100 начали отражать количество просмотров видео на YouTube. И это стало мощным стимулом для кей-поп-исполнителей, мечтающих о выходе на американский рынок.





G-Dragon в 2013 г. выпустил второй сольный альбом «COUP D'ETAT». Клип на заглавную песню «Crooked», выложенный на YouTube в день начала продажи альбома, достиг 100 млн. просмотров в январе 2017 г. Смелые фэшн-наряды, в которых Квон Чжи Ён появляется в видео, снятых на улицах и в клубах Лондона, вызвали в своё время немало разговоров.

Вот только повысившийся статус кей-попа требует и надлежащей ответственности. Криейторы, которые создают в Корее видео, разделяют общее видение цели, состоящей в том, чтобы оперативно улавливать тренды и интерпретировать их так, как никто ещё не пытался сделать до них. Подобное давление сопровождается риском «неразборчивого плагиата», недостатка понимания определённой культуры или культурной монополизации, что в свою очередь чревато шквалом критики. Эти задачи требуют серьёзного отношения в ситуации, когда кей-поп-видео ставят разнообразные рекорды. В этом смысле этот жанр сейчас стоит на рубеже нового этапа.





