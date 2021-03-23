Совет ООН готовит резолюцию о правах человека в Северной Корее

Индекс делового доверия растёт в РК 9 месяцев подряд
2021-03-23 11:33:18
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-03-18
С 22 февраля в Женеве проходит 46-я сессия Совета ООН по правам человека. В своём выступлении министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости выступить против грубых нарушений гражданских свобод в таких странах как Северная Корея. Замминистра иностранных дел Республики Корея Чхве Чжон Мун призвал Пхеньян откликнуться на неоднократные призывы Сеула решить проблему семей, разделённых Корейской войной, назвав её одной из самых неотложных гуманитарных проблем. С подробностями - доктор О Гён Соп из Корейского института национального воссоединения.
2021-03-23 11:33:18
2021-03-23
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