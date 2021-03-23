Политический смысл фотографий лидера КНДР

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После окончания восьмого съезда Трудовой партии Кореи в январе этого года были опубликованы семь фотографий лидера КНДР Ким Чон Ына с другими официальными лицами. После окончания предыдущего, седьмого партийного съезда пять лет назад, была опубликована лишь одна фотография. 6 марта в северокорейских СМИ появилась фотография, на которой руководитель страны изображён вместе с участниками совещания секретарей провинциальных, городских и уездных комитетов партии. Необычно то, что он сидит в третьем ряду, а не в первом, как было раньше на подобных групповых фотографиях. В Северной Корее все фотографии лидера страны имеют определённый политический смысл. Более подробно об этом расскажет профессор Чон Ын Чхан (정은찬) из Института образования в сфере воссоединения.