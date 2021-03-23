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Сейчас уже смело можно сказать, что весна полностью вступила в свои права. Совсем скоро по всей Корее зацветут весенние цветы, разнося повсюду приятное благоухание. О том, какие песни можно было услышать в Корее в это время года, вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 506. Песни о весне

* Песня «Любовь расцвела» – Ансамбль «Актан кванчхиль»

* Песня «В лаптях и с бамбуковой тростью» (Чукчанманхе) – Пак Кви Хи (вокал, цитра каягым)

* Песня «Цветы в горах» (Санюхвага) – Пак Хон Нам (вокал) и вокальный ансамбль