Госсекретарь и министр обороны США посетили РК

ⓒYONHAP News

18 марта президент РК Мун Чжэ Ин провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином, которые посетили РК с официальным визитом. Cтороны выразили уверенность в продолжении сотрудничества ради полного ядерного разоружения Корейского полуострова и постоянного мира в регионе. В ходе встречи Мун Чжэ Ин также поприветствовал возвращение США, двусторонних дипломатических отношений и восстановление альянса с приходом к власти Джо Байдена, выразив надежду на лидерскую роль США. Энтони Блинкен также подтвердил готовность к укреплению и развитию союзнических отношений между Сеулом и Вашингтоном. Госсекретарь США согласился со словами Мун Чжэ Ина о том, что южнокорейско-американский альянс является важным фактором в вопросе поддержания мира, безопасности и процветания в регионе. Министр обороны США Ллойд Остин, в свою очередь, сделал акцент на том, что двусторонний альянс важен для всего Индо-Тихоокеанского региона в условиях быстро меняющейся картины мира. Президент РК также упомянул о том, что с приходом к власти администрации Джо Байдена были достигнуты договорённости о распределении расходов на оборону РК, что говорит о крепости и стабильности двусторонних отношений.

Перед встречей с Мун Чжэ Ином представители США встретились с министром иностранных дел РК Чон Ый Ёном и министром обороны Со Уком в формате «два плюс два». Подчеркнув важность выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, стороны договорились совместно решать все вопросы, касающиеся Корейского полуострова. В ходе переговоров была также отмечена необходимость совместного поддержания полной боевой готовности против общих угроз посредством совместных учений. Кроме того, стороны упомянули о важности трёхстороннего сотрудничества с участием Японии.