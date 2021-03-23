Скандал со спекуляцией землёй

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Президент РК Мун Чжэ Ин выразил сожаление по поводу скандала со спекуляцией землёй, в который оказались вовлечены сотрудники Корейской земельной и жилищной корпорации. «Мне очень жаль, что этот скандал вызвал большое беспокойство у людей», - сказал глава государства, открывая 16 марта еженедельное заседание правительства. Как выяснилось ранее, сотрудники Корейской земельной и жилищной корпорации приобрели участки неосвоенных земель в столичном регионе, обладая информацией о том, что на них планируется строительство жилья. Сотрудники приобрели участки ещё в 2018 году и высадили на них плотными рядами быстро растущие культуры, поскольку при подсчёте компенсации за землю учитывается стоимость пересадки растений и их возраст. Об использовании этих земель в городах Намянчжу, Коян и Ханам было объявлено лишь в прошлом году, что делает очевидными мотивы сотрудников. О третьем этапе развития новых районов в городах Кванмён и Сихын было объявлено только 24 февраля. В связи со скандалом заявление об отставке подал министр сухопутных территорий и транспорта РК Пён Чхан Хым, так как спекуляции совершались в то время, когда он возглавлял корпорацию.

Спекуляции со стороны сотрудников Корейской земельной и жилищной корпорации вызвали волну недовольства среди жителей РК. Вопрос недвижимости стоит в стране как никогда остро. Рост цен на жильё и залоговые взносы заставили многих граждан отказаться от мечты о собственном жилье, а обладатели недвижимости страдают от повышения налогов. В связи с этим правительство РК составило план о предоставлении государственного жилья в Сеуле и других районах РК, однако данный инцидент лишь усугубил недовольство народа. В преддверии выборов на посты мэров Сеула и Пусана, которые состоятся 7 апреля, жилищный вопрос может стать самым главным определяющим фактором.