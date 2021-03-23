Фильм «Минари» номинирован на премию «Оскар»

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«Минари» американского режиссёра корейского происхождения Ли Исаака Чона номинирована на премию «Оскар» в шести категориях. Об этом объявлено 15 марта на сайте Американской академии киноискусств. Картина представлена в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший актёр», «Лучший композитор» и «Лучшая актриса второго плана». В последней номинации представлена 74-летняя актриса Юн Ё Чжон, которая за 102-летнюю историю южнокорейского кинематографа стала первой южнокорейской актрисой, номинированной на премию «Оскар». В номинации «Лучший актёр» за награду поборется американский актёр корейского происхождения Стивен Ян, известный по роли Гленна в телесериале «Ходячие мертвецы». В возрасте 5 лет его родители эмигрировали в Канаду, откуда позже Стивен Ян переехал в США. Режиссёр «Минари» Ли Исаак Чон родился в 1978 году в американском штате Колорадо в семье южнокорейских эмигрантов. Его детство прошло в деревне штата Арканзас. В кинематографе режиссёр проявил себя впервые в 2007 году, когда вышла его картина «Мунюрангабо» о гражданской войне в Руанде. Картина была удостоена премии Американского института киноискусства и была отобрана для показа на Каннском кинофестивале.

В основе сюжета фильма «Минари» лежит жизнь корейской семьи, которая приехала заниматься сельским хозяйством в штат Арканзас. Роль главы семьи исполнил Стивен Ян, а Ю Ён Чжон сыграла роль бабушки, приехавшей из Кореи ради ухода за внуками. Сам режиссёр признался, что планировал завершить карьеру режиссёра после этого фильма. Картина должна была стать его последним кинорассказом, который он хотел подарить дочери и в котором хотел выразить уважение сильному характеру своих родителей. На прошлогоднем кинофестивале «Сандэнс» картина «Минари» уже получила приз жюри и приз зрительских симпатий. Кроме того, фильм стал лауреатом премии Американского института киноискусства «AFI Awards 2020», войдя в десятку лучших фильмов по версии института.