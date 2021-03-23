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Фотограф, телеведущий, блогер и путешественник Александр Жданов из России, Часть 1

#Корея и я l 2021-03-19

Корея и я

Александр Жданов в Instagram: 

https://instagram.com/turistastv?igshid=q8lpj17673dt


Рубрика «Путешествия» А. Жданова на канале 78. «Полезное утро».

https://vk.com/videos668132?section=album_46867889

Фотограф, телеведущий, блогер и путешественник Александр Жданов из России, Часть 1
Фотограф, телеведущий, блогер и путешественник Александр Жданов из России, Часть 1
Фотограф, телеведущий, блогер и путешественник Александр Жданов из России, Часть 1
Фотограф, телеведущий, блогер и путешественник Александр Жданов из России, Часть 1
Фотограф, телеведущий, блогер и путешественник Александр Жданов из России, Часть 1
Фотограф, телеведущий, блогер и путешественник Александр Жданов из России, Часть 1
Фотограф, телеведущий, блогер и путешественник Александр Жданов из России, Часть 1
Фотограф, телеведущий, блогер и путешественник Александр Жданов из России, Часть 1
Фотограф, телеведущий, блогер и путешественник Александр Жданов из России, Часть 1
Фотограф, телеведущий, блогер и путешественник Александр Жданов из России, Часть 1
Фотограф, телеведущий, блогер и путешественник Александр Жданов из России, Часть 1
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