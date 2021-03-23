Обзор творчества Турбо

ⓒ THE TURBO COMPANY

Рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» февраля мы посвятим творчеству Турбо (터보). Изначально это был дуэт – участниками Турбо были вокалист Ким Чжон Гук, обладатель тонкого и необычного голоса, и рэпер Ким Чжон Нам, который также отвечал за хореографию группы. Название дуэта показывает их намерение покорить вершины музыкального Олимпа РК с головокружительной скоростью.

Дуэт был образован в 1995 году и выпустил свой первый альбом, который называется «Скорость 280км/ч». Следуя названию своей группы и названию альбома, Турбо с огромной скоростью покорил сердца меломанов своими энергичными танцевальными песнями.

Музыкальная композиция «Черный котенок» (검은 고양이), которая вошла в первый альбом, является адаптацией итальянской детской песни. Песня стала настоящим хитом – ее стали петь все от мала до велика.

Всего через год после выпуска первого альбома выходит их второй альбом под названием «Новая сенсация». Жемчужинкой альбома стала музыкальная композиция «Некий джаз бар» (어느 재즈바). В этой душевной балладе четко слышен тонкий голос Ким Чжон Гук, который без всякого труда осиливает высокие женские ноты.

Вскоре после выпуска второго альбома рэппер Ким Чжон Нам выходит из состава дуэта. К счастью, в 1997 году находится новый рэппер – Майки. Он прошел прослушивание в Турбо – конкуренция была не просто жесткой, но кровопролитной – 3500 претендентов на место рэппера! Майки блеснул как своими навыками рэпа, так и способностью говорить по-английски, что позволило ему занять первое место.

Песня «Воспоминания» (회상) наряду с «Черным котенком» стала символической песней Турбо. Английское название песни – «Декабрь». До сих пор у многих корейцев зима сразу же ассоциируется с этой песней. Альбом был продан тиражом 1 200 000 копий и принес огромное количество наград коллективу. В песне поется о мужчине, потерявшего любимого человека и вспоминающего его, стоя у зимнего моря.

В 2001 году выходит их сборник лучших песен, после чего дуэт практически прекращает свою деятельность. Ким Чжон Гук вскоре покинул менеджмент в связи с истечением контракта, после чего занялся сольной карьерой. Майки же уехал обратно в Нью-Йорк. И спустя 15 лет, в 2015 году в честь 20-летия Турбо все три участника группы воссоединились и выпустили шестой альбом Again.

Надеемся, что Турбо и в дальнейшем будет радовать нас своими песнями.