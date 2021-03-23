Все мужчины одинаковые (1) 물어봐도 돼?

Диалог недели

현주(Хён Чжу) : 당분간 나 백수된 거 엄마아빠한텐 비밀이다.

Пока не говори моим родителям, что я уволилась.

알면 바로 결혼 압박 들어온다.

Если они узнают, то сразу заставят меня выйти замуж.

도겸(То Гём) : 결혼이 그렇게 싫어?

Ты настолько не хочешь выходить замуж?

사실 나 5년 전에 그 남자랑 누나 결혼할 줄 알았어.

Если честно, 5 лет назад я думал, что ты выйдешь замуж за того парня.

현주(Хён Чжу) : 아... 그 때...

А… Тогда…

도겸(То Гём) : 말 나온 김에 물어봐도 돼? 왜 헤어진 건지.

Раз пошла такая тема, можно спросить? Почему ты рассталась с ним?





Фраза недели

물어봐도 돼?

[Му-ро-боа-до двэ]

Можно спросить?





Грамматика

물어봐도 – от глагола 물어보다, который означает «спросить». К этому глаголу присоединена глагольная конструкция -도 되다, имеющая значение соглашения или разрешения на какое-либо действие. 되다 – глагол, который имеет значение «становиться», «разрешаться», «дела идут хорошо» и др. Так же 되다 может означать «можно». В сегодняшней фразе -도 되다 используется в форме разговорной речи. Все вместе получается «물어봐도 돼?», что переводится как «можно спросить?» Пользуясь данным выражением, говорящий спрашивает у собеседника, возможно ли задать вопрос. Для тех, кто хочет больше узнать о глаголе 물어보다, добавлю, что данный глагол образовался от глагола 묻다, к которому добавлен вспомогательный глагол -어 보다, что означает «попробовать какое-то действие». Таким образом, появился новый глагол 물어보다, что переводится как «попробовать спросить», и он пишется слитно.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 물어봐도 돼?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 물어봐도 돼요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 물어봐도 되겠습니까?





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



