Все мужчины одинаковые (2) 무소식이 희소식이겠죠?

Диалог недели

현주부(Папа Хён Чжу) : 하... 그나저나 현주는 잘하고 있으려나 모르겠어요.

Эх… Кстати, не знаю, как прошло свидание у Хён Чжу.

무소식이 희소식이겠죠?

Наверное, отсутствие новостей – это хорошая новость?

현주모(Мама Хён Чжу) : 그러게요. 사고 쳤으면 커플매니저한테서 연락이 왔을 텐데…

Ну…, да. Если у нее что-то случилось, то позвонил бы менеджер брачного агентства.

(전화오는 소리)

Звонок телефона

현주부(Папа Хён Чжу) : 양반은 못되네요.

Легок на помине.

현주모(Мама Хён Чжу) : 여보세요?

Алло?





Фраза недели

무소식이 희소식이겠죠?

[Му-со-си-ги-хи-со-си-ги-кхэт-ччо]

Наверное, отсутствие новостей – это хорошая новость?





Грамматика

무소식 – существительное, которое означает «отсутствие новостей». Первая буква 무 – китайский иероглиф, который означает «отсутствие». Слово 무(китайский иероглиф) часто создает новые слова, сочетаясь с другими словами. Далее к слову 무소식 добавлено окончание основного падежа 이. 희 – так же китайский иероглиф, который имеет значение «веселый, счастье». Таким образом, 희소식 означает «хорошая, веселая, приятная новость». И к данному слову присоединены связка -이다 «являться», и окончание будущего времени 겠, с помощью которого выражается предположение и окончание 죠. 지요 или сокращенно 죠 употребляются, когда говорящий хочет с уважением высказать свое мнение при условии, что собеседник так же уже хорошо знает и согласен с мнением говорящего. Все вместе получается «무소식이 희소식이겠죠?», что переводится как «наверное, отсутствие новостей – это хорошая новость?» Данная фраза является пословицей, которая используется, когда хочется успокоить переживающего собеседника из-за отсутствия ответа.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 무소식이 희소식이겠지?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 무소식이 희소식이겠죠?





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



