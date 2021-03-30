Актриса Юн Ё Чжон (윤여정)

Картина Пикассо «Резня в Корее» будет впервые показана в Сеуле
2021-03-30 11:48:44
#Пять минут о кино l 2021-03-23
Юн Ё Чжон – ветеран корейской киноиндустрии в самом прямом смысле этого слова, в корейских кинокругах нет ни одного актера, который бы находился в этой сфере дольше нее! Свой дебют на телеэкранах актриса совершила еще в далеком 1967 году, а на больших экранах – в 1971 году. В нынешнем году ей исполнится уже 74 года и из них 56 лет она провела на корейских экранах.
2021-03-30 11:48:44
2021-03-29
2021-03-29 15:07:22
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