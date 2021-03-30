Компания Inbet знакомит покупателей с процессом упаковки товаров

ⓒ Real Packing





Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим компанию Inbet, поставщика инновационных логистических услуг, которая отправляет покупателям видеоролики о процессе упаковки заказанных ими товаров. С подробностями – президент компании г-н Ким Чжон Чхоль.





Компания Inbet, основанная в 2008 году, предоставляет услуги компаниям, занимающимся электронной коммерцией. С 2016 года мы используем платформу для записи видео об упаковке продуктов. Я был свидетелем развития электронной коммерции в стране. Впоследствии системы защиты покупателей постоянно улучшались, а о продавцах мало кто думал. Когда возникали споры, крупные торговые площадки и логистические компании просили продавцов решить проблемы самостоятельно. Я подумал, что было бы неплохо снимать видеоролики о процессе упаковки товаров в качестве доказательства при подготовке к возможным спорам.





Увидев, что многие продавцы несут экономические убытки из-за споров с покупателями, г-н Ким Чжон Чхоль задумался, как решить эту проблему. Он придумал систему под названием Real Packing, которая отправляет покупателям видеозаписи о процессе упаковки. Видео можно использовать для рассмотрения претензий к товарам или составления маркетинговых планов. Съёмка начинается после сканирования штрих-кода на этикетке. Если упакован не тот товар, который заказан, программа уведомляет об этом менеджера. Записанные видео могут быть переданы покупателям, торговым площадкам и логистическим фирмам для быстрого разрешения споров. Покупки в Интернете очень удобны, поскольку они возможны в любое время и в любом месте. Но потребители не могут проверить заказанные товары, пока не получат их. Могут быть доставлены не те товары, не исключены повреждения в процессе доставки. Продавцам приходится отправлять товар повторно и нести убытки. Система Real Packing устранила недостатки интернет-магазинов.





Многие споры решались с помощью видеороликов Real Packing. Таких случаев слишком много, чтобы их перечислить. В большинстве логистических центров установлено видеонаблюдение, но, используя эти записи трудно найти процесс упаковки конкретного товара. Даже если нужная запись найдена, изображение следует обрезать для редактирования перед отправкой клиентам. Но покупателям бывает трудно определить, что это реальное изображение заказанного продукта. В этом случае на рассмотрение претензии уйдёт не менее трёх часов. При использовании Real Packing это займёт всего лишь 30 секунд. Мы также обнаружили, что простая отправка клиентам видеороликов Real Packing более чем на 85% снижает количество жалоб клиентов, связанных с доставкой.





ⓒ Real Packing

Запись не требует особых затрат труда и не замедляет процесс упаковки. Работники логистических центров могут работать так же, как и раньше. Система Real Packing связана с программой управления центрами, поэтому запись происходит автоматически, а видео передаётся потребителям за пять секунд через службу коротких сообщений. Было очень сложно разработать систему с почти нулевым уровнем дефектов, и это заняло значительное время. Кроме того, такая услуга как Real Packing должна хорошо синхронизироваться с рабочей средой в логистических центрах, чтобы сотрудники выполняли свою работу, а видео стабильно записывалось. Услугу Real Packing можно использовать и за рубежом. В феврале компания Inbet начала предоставлять услуги клиентам в США, Японии, Сингапуре, Индонезии и Таиланде. На фоне мировой популярности корейской поп-культуры всё больше иностранных потребителей заказывают товары напрямую. В соответствии с растущим глобальным спросом на корейские продукты, включая товары для кумиров K-pop и предметы первой необходимости, жалоб клиентов становится больше. Урегулировать споры, возникшие за границей, намного сложнее из-за языкового и культурного барьера, а также разных часовых поясов. Кроме того, возврат и обмен стоит дорого. Благодаря Real Packing, многие компании теперь могут предотвращать возможные споры с потребителями за рубежом. Покупая корейскую продукцию, иностранные потребители тоже чувствуют себя комфортно.





Мы уверены, что эра бесконтактного бизнеса не за горами. Если люди воздерживаются от личных встреч, они не могут поделиться информацией. Меньше информации - больше споров и недовольства. В эпоху бесконтактного бизнеса мы надеемся внести свой вклад в уменьшение количества споров, повышение прозрачности логистики и доверия между покупателями и продавцами. Это наше видение будущего.





Покупка и продажа вещей в интернете – сегодня обычное явление. Компания Inbet предоставляет дополнительные удобства. Давайте пожелаем ей успеха в превращении в ведущего поставщика логистических услуг.