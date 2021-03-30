Ситуация на рынке электронной коммерции

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Рынок электронной коммерции в Республике Корея переживает серьёзные изменения. После успешного дебюта интернет-магазина Coupang на Нью-Йоркской фондовой бирже крупнейший в стране веб-портал Naver объединился с Shinsegae Group, оператором сети супермаркетов мелкооптовой торговли Emart. Shinsegae, другой гигант мелкооптовой торговли Lotte Group, оператор мобильной связи SK Telecom и частная инвестиционная компания MBK Partners подали предварительную заявку на покупку eBay Korea, третьего по величине в Республике Корея оператора электронной коммерции. Таким образом, разгорается борьба за доминирование на местном рынке электронной коммерции. Ситуацию комментирует директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





eBay Korea является третьей по величине платформой электронной коммерции в стране после Naver, чья доля составляет 17% рынка, и Coupang с долей в 13%. В настоящее время доля Shinsegae составляет лишь 3% отечественного рынка электронной коммерции, но с приобретением eBay Korea этот показатель возрастёт до 15%. Это сделает Shinsegae вторым по величине игроком в сфере электронной коммерции. Тем временем компания Lotte оказалась в сложной ситуации. Если Lotte не сможет присоединить eBay Korea, то есть опасения, что она исчезнет с рынка. SK Telecom, оператор интернет-магазина 11Street, прилагает усилия для покупки eBay Korea. В случае успеха его доля составит 18% рынка. Фонд прямых инвестиций MBK Partners также присматривается к покупке eBay Korea, поскольку это приобретение поможет расширить сферу электронной коммерции его собственной сети супермаркетов мелкооптовой торговли Homeplus. Очевидно, что eBay Korea изменила правила игры на быстро развивающемся рынке электронной коммерции. В любом случае на нём появится новый крупный игрок.





Приобретая eBay Korea, где в прошлом году было совершено транзакций на сумму 18 млрд долларов, компании стремятся создать синергию со своим существующим бизнесом. Изначально цена eBay Korea составляла 4 млрд 400 млн долларов и считалась завышенной. Но в предварительных торгах участвовали несколько компаний. Судя по всему, успешный дебют компании Coupang на Нью-Йоркской фондовой бирже значительно повысил ценность eBay Korea. Coupang была основана в 2010 году с капиталом 2 млн 700 тыс. долларов. Всего лишь через 10 лет она дебютировала на Нью-Йоркской фондовой бирже с рыночной капитализацией в 63 млрд. долларов. Таким образом, корпоративная стоимость компании увеличилась в 24 тысячи раз. Несмотря на выдающийся успех Coupang, впереди ещё много препятствий. Американский гигант электронной коммерции Amazon был основан в 1994 году, когда люди не были знакомы с концепцией покупок в интернете. Теперь у Amazon нет конкурентов в США. Напротив, у Coupang есть ряд сильных конкурентов, и при покупке вещей потребители сравнивают по крайней мере четыре-пять онлайн- и офлайн-магазинов.





Naver и Shinsegae договорились о сделке по обмену акциями на сумму 250 млрд вон или 221 млн долларов. По условиям сделки Naver обменивается акциями с Emart и Shinsegae International. В результате Naver получит 2,96% акций Emart и 6,85% акций Shinsegae International, а Emart и Shinsegae получат вместе 0,4% акций Naver. Ежегодные транзакции Shinsegae и Naver достигают 44 млрд долларов. У первого 20 млн клиентов, у второго - 54 млн. Ожидается, что сделка по обмену акциями окажет серьёзное влияние на местную розничную торговлю. Они настойчиво ищут партнёрства, чтобы противостоять Coupang.





По данным Национального статистического управления, в 2020 году количество онлайн-покупок в Республике Корея достигло рекордного уровня, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим годом. Рост объясняется тем, что в условиях пандемии COVID-19 многие люди находятся дома и используют интернет. Эксперты считают, что это не временное явление, и потребительская тенденция полностью изменилась. В то время как рынок электронной коммерции становится всё больше, рыночная доля даже крупнейшего оператора не превышает 20%. Это означает, что рынок открыт для новых игроков. Вот почему компании присоединились к ожесточённой гонке. Учитывая характер соревнования по принципу «победитель получает всё», главное значение имеет размер. Поэтому компании прилагают усилия для расширения своего бизнеса.





В прошлом году Республика Корея была пятым по величине рынком электронной коммерции в мире после Китая, США, Великобритании и Японии. Но, по оценкам, в течение следующих трёх лет она займёт третье место после Китая и США. Индустрия электронной коммерции быстро растёт благодаря передовым информационным технологиям, а также сотрудничеству между гигантами розничной торговли, имеющими капитал и системы доставки. После приобретения eBay Korea основные игроки будут лидировать на рынке, способствуя его быстрому росту. Среди десяти крупнейших мировых рынков электронной коммерции Республика Корея и Россия - единственные, кто не контролируется Amazon и Alibaba.





Жёсткая конкуренция среди продавцов позволит потребителям какое-то время приобретать вещи по разумным ценам. Однако онлайн-платформы имеют тенденцию к концентрации или монополизации, что вызывает опасения по поводу побочных эффектов. Многие обеспокоены тем, что после завершения слияний и поглощений крупными розничными торговцами может быть построена монополистическая рыночная структура.

После того, как война электронной коммерции закончится, ожидается, что на рынке будут доминировать один или два игрока, в то время как тем, кто отстаёт, может быть трудно выжить. Посмотрим, кто станет окончательным победителем на внутреннем рынке электронной коммерции.