Ли Сын Чхоль выпускает вторую юбилейную песню с Ли Чхан Хёком из AKMU

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Певец Ли Сын Чхоль (이승철), который в прошлом году отметил 35-летний юбилей своей карьеры, начал творческое сотрудничество с младшим коллегой Ли Чхан Хёком (이찬혁), выступающим со своей сестрой в дуэте AKMU (악뮤). В пятницу, 19 марта, состоялся релиз песни «Мы» (우린), второго сингла из проекта к 35-летию карьеры артиста. Музыку и слова написал Ли Чхан Хёк. Сама же песня предназначалась как подарок старшему коллеге по случаю юбилея. В продюсерском агентстве FLEX M отметили, что данное произведение не следует традиционному развитию мелодии и сдержанности слов, распространённых в лирических песнях. Сочетание очаровательного голоса Ли Сын Чхоля и с уникальными композиторским талантом Ли Чхан Хёка придаёт песне особенно глубокое звучание. Ранее, в ноябре прошлого года, в рамках юбилейного проекта Ли Сын Чхоль представил песню «Моя любовь» (My Love). Она также явилась плодом творческого сотрудничества в дуэте с певицей Тхэ Ён (태연).