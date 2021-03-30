Книга о рыбах (자산어보)

Картина Пикассо «Резня в Корее» будет впервые показана в Сеуле
2021-03-30 11:48:44
#Новости шоу-бизнеса l 2021-03-22
Режиссер: Ли Чжун Ик
В ролях: Соль Гён Гу, Пён Ё Хан
Премьера: 31 марта 2021
Чон Як Чон – чиновник и учёный муж. Попав в немилость, он был отправлен в ссылку на отдалённый остров Хыксандо. Здесь он увлекается жизнью моря и решает написать о нём книгу. Чиновник обращается за помощью к молодому рыбаку Чхан Дэ, но тот отказывается, так как не хочет иметь дело со ссыльным. Однако Чон Як Чон узнает, что юноша пытается самостоятельно освоить грамоту и предлагает ему обмен знаниями, на что рыбак в конце концов соглашается. Однако постепенно Чон Як Чон начинает догадываться, что молодым человеком, возможно, движет не только жажда знаний.
2021-03-30 11:48:44
2021-03-29
2021-03-29 15:07:22
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