Книга о рыбах (자산어보)





Режиссер: Ли Чжун Ик

В ролях: Соль Гён Гу, Пён Ё Хан

Премьера: 31 марта 2021





Чон Як Чон – чиновник и учёный муж. Попав в немилость, он был отправлен в ссылку на отдалённый остров Хыксандо. Здесь он увлекается жизнью моря и решает написать о нём книгу. Чиновник обращается за помощью к молодому рыбаку Чхан Дэ, но тот отказывается, так как не хочет иметь дело со ссыльным. Однако Чон Як Чон узнает, что юноша пытается самостоятельно освоить грамоту и предлагает ему обмен знаниями, на что рыбак в конце концов соглашается. Однако постепенно Чон Як Чон начинает догадываться, что молодым человеком, возможно, движет не только жажда знаний.