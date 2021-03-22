«Динамит» BTS получает «Двойную платину» от RIAA

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Сингл «Динамит» группы BTS (방탄소년단) получил сертификат «Двойная платина» от Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA). Новость об этом появилась 17 марта на официальной странице организации. Данную награду присуждают произведениям, продажи которых превысили планку в два миллиона копий. RIAA присуждает награды синглам и альбомам в зависимости от количества скачиваний, видео и аудио стримов, а также продаж. Соответственно, имеются следующие сертификаты: «Золото» (500 тыс. и более), «Платина» (1 млн и более), «Мультиплатина» (2 млн и более), а также «Бриллиант» (10 млн и более). Группа BTS на данный момент является абсолютным чемпионом южнокорейской эстрады по числу полученных платиновых сертификатов RIAA, которых в их копилке насчитывается уже шесть. Однако «Мультиплатину» и «Бриллиант» группа получает впервые.